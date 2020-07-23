Суркіс про підписання Луческу: дві доби не спав, вів переговори
Ігор Суркіс розповів про переговори з Мірчею Луческу. ФК Динамо
Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс розповів, як умовляв румунського тренера Мірчу Луческу очолити столичну команду.
Ігор Михайлович вважає, що Луческу зможе домогтися успіху з "Динамо".
"Зрозумійте мене, я вагався. Дві доби не спав, вів переговори, щоб його переконати. Майте на увазі, що Луческу з "Шахтаря" пішов не сам. Він хоче обіграти "Шахтар". Луческу знає, як це зробити. Я дивився Мірчі в очі і повірив. Ви ж критикували мене за "динамівські серця"? Хотіли іноземного фахівця? Отримайте", – цитує Суркіса Главком.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 липня колишній тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу став новим головним тренером київського "Динамо" замість відправленого у відставку Олексія Михайличенка.
Одразу після презентації Луческу прокоментував своє призначення на пост тренера "Динамо".
Пізніше ЗМІ повідомили, скільки румун отримуватиме в київській команді.
Після підписання Луческу Олег Блохін заявив, що він у шоці і йому плюнули в душу.