Суркіс про перемогу над "Шахтарем": ми фактично грали дублюючим складом

Олександр Чеканов Футбол 11:05, 26.08.2020 Оновлено: 11:17, 26.08.2020

Футболістам київського "Динамо" вдалося перемогти донецький "Шахтар" у матчі за Суперкубок України завдяки самовіддачі.

Таку думку в коментарі каналу "Футбол 1" висловив президент "біло-синіх" Ігор Суркіс. Він підкреслив, що його команда грала без низки ключових футболістів.

"Ми показали перш за все бійцівські риси. У нас не було величезної групи гравців основного складу. Гравці, що атакували, – Шепелєв і Циганков, вся лінія захисту. Ми фактично грали дублюючим складом. Так, ці люди готувалися до цього матчу, але погодьтеся, тому ж Сироті ще потрібно додавати. Кендзьора – футболіст основного складу, але він грав не на своїй позиції. Я вважаю, що саме бійцівські риси команди сьогодні були на найвищому рівні. І хороша реалізація моментів", – наводить слова Суркіса "Динамо" Киев от Шурика.

Нагадаємо, що напередодні "Динамо" обіграло "Шахтар" 3:1 і завоювало Суперкубок України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий головний тренер "Динамо" Мірча Луческу встановив рекорд у Суперкубку країни.

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