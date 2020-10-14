Суркіс про перемогу над Іспанією: треба сказати спасибі Луческу

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс вважає, що в перемозі збірної України в Лізі націй над Іспанією є велика заслуга головного тренера "біло-синіх" Мірчі Луческу.

За словами Ігоря Михайловича, саме румунський наставник зміг розкрити молодих футболістів "Динамо", яких в старті матчу Україна – Іспанія було 9 осіб.

"Скажіть, 2 місяці тому ми могли уявити що Забарний буде гравцем основного складу національної збірної? Кому треба сказати спасибі? – Луческу. Ми могли уявити, що Миколенко буде грати не лiворуч, а центральним захисником? Кому треба сказати спасибі – Луческу. Ми могли уявити що правофланговий Караваєв буде грати лiворуч? Вiн провів відмінний матч з Іспанією. Чому? Тому що Луческу дав йому багато ігрового часу, щоб він був у хорошому стані. Бущан... Ну що творить Бущан, це просто немає слів... Нехай і далі продовжує так дiяти, рятуючи м'ячі, що неберуться", – заявив керівник клубу в ефірі "ДінамоТВ".

Суркіс вже під час гімну перед матчем з Іспанією зрозумів, що хлопці, які вийшли, будуть боротися "не на життя, а на смерть".

"На полі було 11 гладіаторів і головний тренер, який зумів свою команду підтримати. Вперше в історії перемогли, чудова гра. Все було реалізовано компактно. Це доводить, що ми можемо грати з грандами. Виходьте, грайте з "Ювентусом", "Барселоною", нікого не бійтеся, але при цьому виконуйте тренерську установку", – підсумував президент "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок 4-го туру Ліги націй УЄФА Україна – Іспанія завершився з рахунком 1:0. Переможний чудовий гол на 76-й хвилині забив Віктор Циганков.

Після гри Віктор відмовився вважати себе героєм, а Андрій Шевченко дав відвертий коментар.