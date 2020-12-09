Суркіс про конфлікт із ультрас: поки я президент, я буду робити все для результату

Президент "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що в ультрас киян може бути своя думка щодо Мірчі Луческу, але закликав їх судити тренера за результатами, які він показує.

Він також нагадав, що щороку клубу доводиться платити великі штрафи через поведінку уболівальників. За його словами, активним фанатам потрібно мислити по-європейськи, а не як середньовічні люди.

"Є група людей, які шумлять, кричать, щось палять, але я розумію, що вони приносять якусь користь для команди. А користь полягає тільки в тому, що кожен рік клуб платить через них божевільні штрафи. У них є своя думка . Я згоден, що потрібно прислухатися до своїх ультрас, але ви почекайте, дайте людині можливість попрацювати, судіть за результатами. Якщо ми хочемо жити в Європі, то маємо мислити по-європейськи, а не як середньовічні люди", – сказав Суркіс-молодший в прямому ефірі на YouTube-каналі "Бомбардир".

Він додав, що на посту президента "Динамо" всі його дії будуть спрямовані на досягнення позитивних результатів.

"Що головне у футболі? Результат. А всі ці розмови, що нам все одно, що ми на десятому місці або на якомусь іншому... Але я бачив, коли був Хацкевич або хтось інший, і що фанати кричали. "Фізруки" та інше. Було чи ні? Я ж нічого не вигадую. Я готовий шукати спільну мову і хочу, щоб уболівальники підтримували команду, особливо такі активні люди, як ті, які перебувають на секторах. Але завжди, поки я буду президентом клубу, я буду все робити тільки для результату. Я вкладаю своє здоров'я, сили, душу і гроші", – підсумував Суркіс-молодший.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше він порівняв Луческу з Лобановським.