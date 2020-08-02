Суркіс про Донбас: треба показувати свою силу, але закінчувати війну

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс вважає, що першочерговим завданням для України, є закінчення війни на Донбасі.

Ігор Михайлович зізнався, що йому дуже шкода наших пацанів, які гинуть за свою країну.

"Я вважаю, що треба сідати якимось чином за стіл переговорів і постаратися зберегти якомога більше життів наших пацанів. Тому що, за кожне життя ми потім будемо відповідати. Так, треба показувати свою силу. Якщо на тебе нападають і твоє забирають, ти повинен стояти на смерть. Але, треба сідати і закінчувати цю війну. Коли ми закінчимо війну у нас підніметься економіка. А ми воююча сьогодні країна. Ми знаємо з ким домовлятися – з найманцями, з росіянами. Сідати і домовлятися", – сказав Суркіс в ефірі програми "Мага" на телеканалі "112 Україна".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Суркіс вперше розкрив зміст розмови з президентом донецького "Шахтаря" Рінатом Ахметовим, яка відбулась після запрошення Мірчі Луческу в тренерський штаб київської команди.