Суркіс позитивно оцінив матч "Динамо" з "Рухом"

Олександр Чеканов Футбол 21:45, 22.05.2020

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс позитивно оцінив підсумок спарингу своєї команди з лідером Першої ліги "Рухом".

За словами боса "біло-синіх", він особливо задоволений тим, що після послаблення карантину побував на живому футболі.

Ігор Суркіс
ФК "Динамо" Київ

"Перш за все, я отримав величезне задоволення від того, що футбол розпочався. Хороший спаринг, "Рух" пристойна команда, яка навіть за самовіддачею заслуговує грати в Прем'єр-лізі. Я так розумію, що вони цього хочуть. З огляду на те, що команди, зрозуміло, ще готові тільки відсотків на п'ятдесят, найголовніше, що футбол розпочався", – наводить слова Суркіса "Динамо" Киев от Шурика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, форвард київського "Динамо" Артем Бесєдін відверто прокоментував відео, на якому він знаходиться в компанії товаришів по чарці, які побили футболіста.

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