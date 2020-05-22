Суркіс позитивно оцінив матч "Динамо" з "Рухом"

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс позитивно оцінив підсумок спарингу своєї команди з лідером Першої ліги "Рухом".

За словами боса "біло-синіх", він особливо задоволений тим, що після послаблення карантину побував на живому футболі.

Ігор Суркіс ФК "Динамо" Київ

"Перш за все, я отримав величезне задоволення від того, що футбол розпочався. Хороший спаринг, "Рух" пристойна команда, яка навіть за самовіддачею заслуговує грати в Прем'єр-лізі. Я так розумію, що вони цього хочуть. З огляду на те, що команди, зрозуміло, ще готові тільки відсотків на п'ятдесят, найголовніше, що футбол розпочався", – наводить слова Суркіса "Динамо" Киев от Шурика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, форвард київського "Динамо" Артем Бесєдін відверто прокоментував відео, на якому він знаходиться в компанії товаришів по чарці, які побили футболіста.

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