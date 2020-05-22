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22 травня • оновлено в 21:58
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Суркіс позитивно оцінив матч "Динамо" з "Рухом"

1.4т
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Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс позитивно оцінив підсумок спарингу своєї команди з лідером Першої ліги "Рухом".

За словами боса "біло-синіх", він особливо задоволений тим, що після послаблення карантину побував на живому футболі.

Ігор Суркіс

Ігор Суркіс

ФК "Динамо" Київ

"Перш за все, я отримав величезне задоволення від того, що футбол розпочався. Хороший спаринг, "Рух" пристойна команда, яка навіть за самовіддачею заслуговує грати в Прем'єр-лізі. Я так розумію, що вони цього хочуть. З огляду на те, що команди, зрозуміло, ще готові тільки відсотків на п'ятдесят, найголовніше, що футбол розпочався", – наводить слова Суркіса "Динамо" Киев от Шурика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, форвард київського "Динамо" Артем Бесєдін відверто прокоментував відео, на якому він знаходиться в компанії товаришів по чарці, які побили футболіста.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особа
Ігор Суркіс
Тег
ФК Динамо Київ
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