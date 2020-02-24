Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс закликав уболівальників не критикувати команду за невдачі в нинішньому сезоні, а набратися терпіння.

У фільмі "Невідоме "Динамо", бос "біло-синіх" зазначив, що команда знаходиться в стадії будівництва через наявність молодих футболістів.

Ігор Суркіс ФК "Динамо" Київ

"Багато хто не розуміє внутрішньої кухні. Для перебудови треба час, молоді не заграють відразу. Великий Валерій Васильович Лобановський колись нам з братом говорив: "Для того, щоб побудувати класну команду, треба, щоб ви дали можливість попрацювати два-три роки" , – але у нього вийшло відразу. Так, сьогодні потрапляння до півфіналу Ліги чемпіонів – це з області фантастики, але який майор не прагне стати полковником, і який полковник не прагне стати генералом", – цитує Суркіса "Динамо" Киев от Шурика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ігор Суркіс жорстко висловився на адресу Української асоціації футболу (УАФ, колишня ФФУ), звинувативши її у свавіллі через покарання "Динамо" матчем без глядачів в чемпіонаті країни.

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