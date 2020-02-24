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24 лютого • оновлено в 22:10
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Суркіс пояснив проблеми "Динамо"

2.4т
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Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс закликав уболівальників не критикувати команду за невдачі в нинішньому сезоні, а набратися терпіння.

У фільмі "Невідоме "Динамо", бос "біло-синіх" зазначив, що команда знаходиться в стадії будівництва через наявність молодих футболістів.

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Футболіст "Динамо" забив фантастичний гол-парашут в УПЛ

Ігор Суркіс

Ігор Суркіс

ФК "Динамо" Київ

"Багато хто не розуміє внутрішньої кухні. Для перебудови треба час, молоді не заграють відразу. Великий Валерій Васильович Лобановський колись нам з братом говорив: "Для того, щоб побудувати класну команду, треба, щоб ви дали можливість попрацювати два-три роки" , – але у нього вийшло відразу. Так, сьогодні потрапляння до півфіналу Ліги чемпіонів – це з області фантастики, але який майор не прагне стати полковником, і який полковник не прагне стати генералом", – цитує Суркіса "Динамо" Киев от Шурика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ігор Суркіс жорстко висловився на адресу Української асоціації футболу (УАФ, колишня ФФУ), звинувативши її у свавіллі через покарання "Динамо" матчем без глядачів в чемпіонаті країни.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особа
Ігор Суркіс
Тег
ФК Динамо Київ
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