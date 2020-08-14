Суркіс пояснив, чому запросив Луческу в "Динамо"

Президент "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що орієнтувався виключно на професійні якості Мірчі Луческу, коли запрошував його в команду.

"Якщо ми перейдемо конкретно до Луческу, я вам скажу наступне: я його взяв, бо він професіонал. Ось ці поділи, що він у конкуруючому клубі тренував, для нього не працюють. Я розмовляв з іноземними колегами, описував ситуацію, а вони мені кажуть: що тут такого? Карло Анчелотті тренував різні команди, протиборчі. Тобто я розглядав це питання з професійної точки зору. А мене хочуть звинуватити, що я хотів насолити "Шахтарю" або що Луческу добре знає "Шахтар"", – розповів Суркіс-молодший в інтерв'ю виданню "Новое время".

Нагадаємо, що румунський фахівець протягом 12 років тренував найлютішого ворога "Динамо" донецький "Шахтар". З "гірниками" Луческу виграв вісім чемпіонатів України, шість Кубків, сім Суперкубків і Кубок УЄФА 2008/09.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше новий тренер киян заявив, що залишається легендою "Шахтаря", і розповів про мотиви свого переходу в "Динамо".