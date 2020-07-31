Суркіс поставив умову футболістам "Динамо": спортивні підсумки 30 липня

Олександр Чеканов Футбол 09:11, 31.07.2020

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс жорстко звернувся до гравців, а новий наставник "біло-синіх" Мірча Луческу розповів про реакцію Ріната Ахметова на його прихід в столичний клуб.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 30 липня.

Крім того, з московського "Динамо" вигнали українського футболіста, який прийняв громадянство РФ. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

Суркіс – гравцям: якщо з Луческу у вас не вийде, тоді нам, напевно, треба буде змінити всіх вас

Луческу розповів, як Ахметов відреагував на його перехід в "Динамо"

Ультрас хочуть керувати "Динамо"? Будь ласка. Тільки грошенят нехай занесуть, – Суркіс

Українця, який прийняв громадянство Росії, виганяють з "Динамо" Москва

"Динамо" може підписати контракт з гравцем європейської збірної

Українська суддя Монзуль працюватиме на вирішальних матчах жіночої ЛЧ

Знаменитий пілот Формули-1 заразився на COVID-19

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

З початку тижня Україна втратила трьох захисників – ООС

Кравчук погодився очолити українську делегацію в ТКГ щодо Донбасу: підписано указ

У "Слузі народу" підтвердили, що кандидатом у мери Одеси розглядають гравця КВК

О перемирии. Новости из тыла врага

Критична ситуація з COVID-19 буде в жовтні, карантин триватиме весь 2021 рік, – епідеміологиня