Суркіс поставив умову футболістам 'Динамо': спортивні підсумки 30 липня

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс жорстко звернувся до гравців, а новий наставник "біло-синіх" Мірча Луческу розповів про реакцію Ріната Ахметова на його прихід в столичний клуб.

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Крім того, з московського "Динамо" вигнали українського футболіста, який прийняв громадянство РФ. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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