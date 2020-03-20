Суркіс понабивав туалетний папір і кинув виклик Михайличенку

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс підтримав популярний у всьому світі флешмоб #StayAtHomeChallenge, понабивавши рулон туалетного паперу.

Ролик, на якому власник столичного клубу показує свою техніку, з'явився в Instagram-сторіз його дочки Яни.

Ігор Суркіс SportArena

Суркіс передав естафету головному тренеру "Динамо" Олексію Михайличенку та побажав усім здоров'я.

Нагадаємо, що #StayAtHomeChallenge був запущений футболістами з усього світу після масового припинення національних чемпіонатів і міжнародних турнірів через пандемію коронавірусу. Гравці закликають людей залишатися вдома, щоб запобігти поширенню захворювання. Умови флешмобу прості – взяти рулон туалетного паперу, зробити певну кількість набивань і, вибивши його в сторону, передати естафету іншій людині.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дружина ексфутболіста киян Миколи Морозюка Ірина в своєму стилі виконала челлендж з туалетним папером.

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