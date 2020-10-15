Суркіс подякував Луческу за перемогу України над Іспанією: спортивні підсумки 14 жовтня

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс оцінив перемогу України над Іспанією у Лізі націй, а збірна Росії з футболу не змогла перемогти у третьому матчі поспіль.

Крім того, в Росії захопилися Україною після перемоги над Іспанією.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 14 жовтня. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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