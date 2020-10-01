Суркіс оцінив жеребкування Ліги чемпіонів

Президент "Динамо" Ігор Суркіс після жеребкування Ліги чемпіонів привітав усіх українських уболівальників із тим, що "Динамо" і "Шахтарю" дісталися такі сильні суперники.

Ігор Михайлович зазначив, що під час церемонії у нього не було якихось метань: наявність у кошиках "Шахтаря" і російських клубів майже не залишала варіантів.

"Я ні про що не шкодую: у цьому турнірі слабких немає, у кожному матчі потрібно боротися, щоб перевірити свій реальний рівень. "Барсу" ми вже колись обігравали. У гравців є амбіції. А досвідчений тренер знає, як побудувати гру проти того чи іншого супротивника", – цитує Суркіса "Татотаке".

Президент "біло-синіх" зізнався, що не хотів, щоб "Динамо" попався "Ференцварош".

"Сергій Ребров – легендарна особистість, гравець і громадянин своєї країни. Прекрасно розумію, що в цьому протистоянні симпатії наших уболівальників розділяться. Упевнений, що багато хто з них буде вболівати за Реброва. Зауважу лише, що у нас збереглися теплі стосунки", – сказав Суркіс.

Керівник віцечемпіонів України впевнений, що футбольних уболівальників чекає дуже цікава осінь.

"Я закликаю всіх любителів футболу вболiвати і за "Динамо", і за "Шахтар". Нашому футболу потрібні перемоги, позитивні емоції, високий рейтинг. Я дуже сподіваюся, що наші вболівальники зможуть побачити ці події наживо. Даремно "Динамо" звинувачують у тому , що ми не хочемо бачити фанатів на стадіоні. Це неправда. Ми не хочемо піддавати ризику їхнє здоров'я. Між цими позиціями – велика різниця. Її потрібно відчувати. Нині чекаємо рішення влади щодо цього", – підсумував власник "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, столичне "Динамо" в сезоні Ліги чемпіонів 2020/2021 зіграє в групі G з "Ювентусом", "Барселоною" та "Ференцварошем".

Своїх суперників по турніру отримав і донецький "Шахтар". Донецькі футболісти залишилися розчаровані жеребом, оцінивши шанси на вихід у наступний етап.