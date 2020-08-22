Суркіс оцінив роботу Луческу після його першого матчу в "Динамо"

Президент київського "Динамо" залишився задоволений результатом першого офіційного матчу клубу під керівництвом Мірчі Луческу, відзначивши при цьому, що результати роботи румунського фахівця добре проглядаються.

Ігор Михайлович вважає, що з урахуванням кількості травмованих футболістів результат впевнений, хороший, хоча не все виходило.

"Є ще і брак, виконавська майстерність. В принципі, стартом чемпіонату я задоволений. Ті три тижні, що Містер провів в команді, видно неозброєним оком. Підкреслюю, сім чоловік стартового складу сьогодні не грали, а награвалась останні п'ять-сім днів ця команда. Я вважаю, що у нас є перспектива з оптимізмом дивитися в майбутнє. Я сподіваюся, що всi будуть додавати, всi зрозуміють модель і структуру гри Луческу, а вона буде побудована таким чином, що у нас буде менше валідольних матчів", – цитує Суркіса прес-служба "біло-синіх".

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" здобуло перемогу над донецьким "Олімпіком" в першому турі нового розіграшу Прем'єр-лізі. У дебютній офіційнiй зустрічі під керівництвом Мірчі Луческу "біло-сині" були сильніші за суперника – 1:4.

Пізніше Ігор Суркіс розповів про нововведення від Луческу.

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