Суркіс оцінив роботу Луческу після його першого матчу в "Динамо"

Мірча Луческу біля керма "Динамо" три тижні. dynamomania.com
Президент київського "Динамо" залишився задоволений результатом першого офіційного матчу клубу під керівництвом Мірчі Луческу, відзначивши при цьому, що результати роботи румунського фахівця добре проглядаються.
Ігор Михайлович вважає, що з урахуванням кількості травмованих футболістів результат впевнений, хороший, хоча не все виходило.
"Є ще і брак, виконавська майстерність. В принципі, стартом чемпіонату я задоволений. Ті три тижні, що Містер провів в команді, видно неозброєним оком. Підкреслюю, сім чоловік стартового складу сьогодні не грали, а награвалась останні п'ять-сім днів ця команда. Я вважаю, що у нас є перспектива з оптимізмом дивитися в майбутнє. Я сподіваюся, що всi будуть додавати, всi зрозуміють модель і структуру гри Луческу, а вона буде побудована таким чином, що у нас буде менше валідольних матчів", – цитує Суркіса прес-служба "біло-синіх".
Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" здобуло перемогу над донецьким "Олімпіком" в першому турі нового розіграшу Прем'єр-лізі. У дебютній офіційнiй зустрічі під керівництвом Мірчі Луческу "біло-сині" були сильніші за суперника – 1:4.
Пізніше Ігор Суркіс розповів про нововведення від Луческу.
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