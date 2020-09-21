Суркіс оцінив перші кроки Луческу в "Динамо"

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс оцінив початок роботи Мірчі Луческу в команді.

Після матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти АЗ (2:0) власник столичного клубу дав коментар програмі "Великий футбол". Суркіс-молодший зазначив, що румунський фахівець прищепив підопічним працьовитість на тренуваннях, яке автоматично переноситься на ігри.

"Перш за все, він прищепив команді працьовитість на тренуваннях. Тренування проходять в тому ж режимі, що й гра. Крім того, у нього поки немає основного складу. Він дивиться, знайомиться, кожен день розмовляє з футболістами. Живе поки на базі, хоча я пропоную, щоб він переїхав на квартиру, тому що неможливо весь час на базі перебувати. Але ще триває знайомство з командою", – заявив президент "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Суркіс-молодший прокоментував перемогу киян над "Львовом" на останніх хвилинах третього туру УПЛ.