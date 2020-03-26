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26 березня • оновлено в 10:25
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Суркіс обурився через чутки про зміну тренера "Динамо"

1.2т
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Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс залишився незадоволений через чутки про те, що команда веде переговори з головним тренером "Зорі" Віктором Скрипником.

"Замість того, щоб об'єднатися в боротьбі з серйозною проблемою – COVID-19 – деякі люди люблять придумувати новини про "Динамо". Ми не вели переговори з Віктором Скрипником, це фейкова інформація. З цієї ж опери повідомлення про те, що Григорій Суркіс знаходиться в лікарні з коронавірусом – така ж брехня", – цитує слова Суркіса-молодшого офіційний сайт киян.

Ігор Суркіс

Ігор Суркіс

Sportarena

Він також заявив, що найближчим часом його команда надасть фінансову підтримку ще одного серйозного проекту в сфері медицини.

"А ось інформація, яка відповідає дійсності: найближчим часом футбольний клуб "Динамо" здійснить ще один серйозний проект допомоги нашій медицині. Скоро все дізнаєтеся", – додав президент столичного клубу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Динамо" придбало важливе обладнання для Київської міської клінічної лікарні.

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Особи
Ігор Суркіс Віктор Скрипник
Теги
ФК Динамо Київ ФК Зоря
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