Суркіс: не можу сказати, що "Шахтар" став слабшим

Київське "Динамо" з приходом на пост головного тренера Мірчі Луческу стало показувати більш організовану гру.

Таку думку висловив президент "біло-синіх" Ігор Суркіс. За його словами, зараз не можна говорити про те, що донецький "Шахтар" став більш слабшим, що призвело до лідерства киян у турнірній таблиці Прем'єр-ліги.

"Не можу сказати, що" Шахтар "став слабшим. Може бути, десь тільки по грі в порівнянні з минулим сезоном. Їх теж зачепив коронавірус, як кажуть. І нас. Їх трохи раніше, нас – трохи пізніше. Уже від медиків залежить, як вони відновлять людей. Ось легіонери у нас не хворіли, наприклад. Ані Вербіч, ані Кендзьора. Мені складно щось говорити. Кожен ранокм ми здаємо тести і до шести годин вечора чекаємо з нетерпінням, що вони покажуть. Можливо, не "Шахтар" став слабшим, а ми трохи сильніше граємо, організованіше", – сказав Суркіс в інтерв'ю "Профутбол Digital".

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" здобуло легку перемогу над полтавською "Ворсклою" в 11-му турі Прем'єр-ліги України. У свою чергу "Шахтар" на останніх хвилинах переграв "Дніпро-1".