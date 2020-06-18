Суркіс назвав винних у невдачах "Динамо"

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс назвав винних в останніх невдачах команди під керівництвом Олексія Михайличенка і розповів, яке завдання він поставив перед екстренером Олександр Хацкевичем.

"Я винен, селекція винна, він (Михайличенко – Ред.) її очолював. Списувати можна легко зараз все на Хацкевича, але я не можу. У мене було перед ним поставлено завдання – довіряти нашій талановитій молоді. І він з цим завданням поступово справлявся, але це були напівзаходи – то випустить, то не довірить. Я знаю, що такої талановитої молоді, як зараз, в "Динамо" не було останні 30 років, що ми тут знаходимося. Треба її розкрити, треба її довірити. Чи зуміє цей штаб це зробити? Я вам не можу сьогодні відповісти на це запитання", – сказав Суркіс-молодший в інтерв'ю на YouTube-каналі" ТаТоТаке ".

Президент киян також заявив, що ніколи не дзвонив головному тренеру і не казав йому, якого футболіста потрібно ставити в склад.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ігор Суркіс назвав умови звільнення Олексія Михайличенка.