Суркіс назвав умови звільнення Михайличенка

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс зізнався, що в контракті з Олексієм Михайличенком є два пункти, за якими він може бути звільнений з поста головного тренера.

За словами Суркіса, перед підписанням договору він розумів, що цей сезон буде таким, що перебудовується, і вірив, що Міхайліченко боротиметься за перше місце, але розумів і те, що цього може не вийти.

"Ми коли підписували з ним контракт, умови були такі. Перше: це місце, яке займає команда, щоб кваліфікуватися в Лігу чемпіонів. Ось такі прості умови: Місце не нижче другого і кваліфікація в Лігу чемпіонів", – заявив Суркіс на Youtube-каналі "ТаТоТаке".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Михайличенко став головним тренером "Динамо" в серпні 2019 року.

Під його керівництвом "біло-сині" в грудні 2019 го в шостому турі групового етапу Ліги Європи зіграли внічию 1:1 вдома зі швейцарським клубом "Лугано" і не вийшли в 1/16 фіналу, посівши передостаннє місце в групі B.

Всього Михайличенко-тренер провів з "Динамо" 32 матчі. З них 18 виграв і 6 програв.