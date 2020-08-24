Суркіс назвав Суперкубок із "Шахтарем" не найважливішою грою

Матч за Суперкубок України не є важливим для київського "Динамо", оскільки перед командою стоїть завдання потрапити до Ліги чемпіонів.

Про це заявив президент "біло-синіх" Ігор Суркіс, коментуючи майбутній поєдинок проти "Шахтаря" 25 серпня.

"Гра за Суперкубок не найважливіша у нас. Чому? Стоїть завдання потрапити до Ліги чемпіонів, і все для цього робиться. Потрібні здорові люди. Так сталося, що низка травм у нас ще з минулого сезону. Можливо, це пандемія принесла перші результати. В інших європейських командах теж багато м'язових травм – там порвався, там не розтягнувся. Будемо сподіватися, що всі скоро відновляться, і настане повний порядок", – наводить його слова "Террикон".

Як повідомляв OBOZREVATEL, змінилися можливі суперники київського "Динамо" у кваліфікації Ліги чемпіонів нового сезону 2020/2021.