Суркіс назвав головне завдання Луческу в "Динамо"

Президент "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що головним завданням Мірчі Луческу на наступний сезон є потрапляння в Лігу чемпіонів, а також боротьба за перше місце.

"Завдання Луческу – незважаючи ні на що, боротися за перше місце. Цей чемпіонат ми програли, але я вважаю, можна по-різному програти. Можна боротися до останнього туру так, як ми боролися за друге місце. Але я б не хотів, щоб "Динамо" Київ боролося з такими потугами за друге місце і, припустимо, друге місце залежало від того, як луганська "Зоря" зіграє з чернігівською "Десною". Очевидно, головна задача – це вихід до Ліги чемпіонів", – цитує слова Суркіса-молодшого видання "Новое Время".

Нагадаємо, що за підсумками сезону 2019/20 "Динамо" стало віцечемпіоном України, відставши від донецького "Шахтаря" на рекордну кількість очок. Кияни були також близькі до того, щоб втратити друге місце після поразки від "Колоса" в останньому турі (0:2), але нічия в матчі між "Зорею" та "Десною" (1:1) дозволила їм завоювати путівку в кваліфікацію Ліги чемпіонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ігор Суркіс заявив, що Луческу не зможе побудувати в Києві новий "Шахтар".

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!