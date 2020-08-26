Суркіс назвав долю Родрігеса і Гармаша в "Динамо"

Президент "Динамо" Ігор Суркіс висловився про майбутнє гравців київського клубу Жерсона Родрігеса і Дениса Гармаша.

На думку Суркіса, Родрігес хороший, класний футболіст. Йому треба було знайти місце на футбольному полі, що і зумів зробити Містер.

"Прийшов новий головний тренер, який почав все з чистого аркуша. Я думаю, що якщо він буде показувати таку ж гру, то буде грати", – заявив Ігор Михайлович в ефірі Футбол NEWS.

Керівник "Динамо" ухильно відповів на питання, чому не повернувся Денис Гармаш.

"Це питання до головного тренера. Якщо він буде бачити, що він повинен буде бути заявлений, то він буде заявлений. Але я думаю, що ми йому знайдемо якийсь клуб. Або він сам знайде клуб. І буде грати в іншому клубі вже або за кордоном, або в Україні. Поки мені складно говорити", – сказав Суркіс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ігор Суркіс заявив, що київське "Динамо" готове відпускати своїх гравців у збірні України в необхідні для тренерів національних команд терміни.