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3 квітня • оновлено в 19:29
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Суркіс наїхав на ФФУ через ситуацію з коронавірусом

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Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс розкритикував Українську асоціацію футболу (УАФ, колишня ФФУ) через відсутність діалогу з клубами Прем'єр-ліги на тлі пандемії коронавируса.

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Ігор Суркіс

Ігор Суркіс

ФК "Динамо" Київ

"Ми читаємо в пресі, що УЄФА пропонує різні терміни завершення чемпіонату. Але ми про них не знаємо. З нами Федерація футбол не зв'язується. Таке враження, що кожен живе сам по собі. УАФ веде прямий діалог з УЄФА, але вони не зробили навіть наради з клубами. "Динамо" та "Шахтар" не потребують підтримки, але є інші клуби, які потрапили в складну ситуацію. Вони ж повинні знати, як їм діяти далі. У нас немає жодної інформації. УАФ каже, що вона в контакті з усіма клубами? В якому контакті? Зі мною ніхто не спілкувався", – заявив Суркіс в фірі "Циганик Live".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ігор Суркіс розповів про ситуацію з коронавірусом у київському "Динамо", підкресливши, що всі футболісти дотримуються карантин.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Прем'єр-ліга України
Особа
Ігор Суркіс
Тег
ФК Динамо Київ
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