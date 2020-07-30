Суркіс – гравцям: якщо з Луческу у вас не вийде, тоді нам, напевно, треба буде поміняти всіх вас

Президент "Динамо" Ігор Суркіс під час представлення своїм футболістам нового головного тренера команди Мірчі Луческу, виступив з емоційною промовою.

Ігор Михайлович заявив, що румун прийшов сюди, щоб обігравати тих, з ким він побудував систему і команду.

"Система є, але тепер потрібна ваша воля. Щоб ви працювали в тренувальному процесі і все перекладали на футбольне поле. Я вважаю, що якщо з цим тренером у вас не вийде, тоді я не знаю, що треба робити. Тоді нам, напевно, треба буде поміняти всіх вас. Успіхів вам і всього самого доброго", – сказав Суркіс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Суркіс відповів на претензії ультрас. Фанати влаштували акції протесту під клубом, незадоволені призначенням екстренера "Шахтаря" Мірчі Луческу.