Суркіс – гравцям: якщо з Луческу у вас не вийде, тоді нам, напевно, треба буде поміняти всіх вас
Ігор Суркіс звернувся до футболістів "Динамо".
Президент "Динамо" Ігор Суркіс під час представлення своїм футболістам нового головного тренера команди Мірчі Луческу, виступив з емоційною промовою.
Ігор Михайлович заявив, що румун прийшов сюди, щоб обігравати тих, з ким він побудував систему і команду.
"Система є, але тепер потрібна ваша воля. Щоб ви працювали в тренувальному процесі і все перекладали на футбольне поле. Я вважаю, що якщо з цим тренером у вас не вийде, тоді я не знаю, що треба робити. Тоді нам, напевно, треба буде поміняти всіх вас. Успіхів вам і всього самого доброго", – сказав Суркіс.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Суркіс відповів на претензії ультрас. Фанати влаштували акції протесту під клубом, незадоволені призначенням екстренера "Шахтаря" Мірчі Луческу.