Суркіс чекає Луческу в "Динамо", – Циганик

Олександр Чеканов Футбол 18:51, 27.07.2020

Рішення про майбутнє Мірчі Луческу в київському "Динамо" буде прийнято після зустрічі румунського фахівця з президентом "біло-синіх" Ігорем Суркісом.

Про це повідомив ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик. За його словами, Луческу дійсно пригнічений через реакцію ультрас киян на його прихід, однак офіційно у відставку не подавав.

"Я говорив з Луческу сьогодні. Він був пригнічений тієї реакцією з боку вболівальників та інших клубів. Він не очікував такого тиску в останні дні. І він підтвердив, що розмовляв з румунськими журналістами і сказав їм те, що сказав. Я поговорив з Ігорем Суркісом , який жодних офіційних заяв робити не готовий. Він має намір поговорити з Луческу і запевнити його в тому, що він чекає його в "Динамо". Ситуація складна, потрібно чекати на рішення двох людей", – цитує Циганика Sport.ua.

Як повідомляв OBOZREVATEL, румунські ЗМІ опублікували заяву за підписом Луческу, в якій той відмовився від роботи в "Динамо", куди був призначений головним тренером 23 липня.

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