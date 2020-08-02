Суркіс – Блохіну: треба просто совість мати

Президент "Динамо" Ігор Суркіс дав відповідь на критику Олега Блохіна за призначення Мірчі Луческу.

Ігорю Михайловичу незрозуміло, чому Блохін не говорить про те, як йому було надано шанс в "Динамо", коли він купив футболістів на 70 млн євро в одне трансферне вікно, а команда при цьому зайняла четверте місце.

"Для того, щоб зайняти пост тренера збірної, свого часу він перейшов з комуністичної партії в СДПУ. Значить, він по дорозі теж когось зрадив. Друге. Він працював тренером київського "Динамо" – кинув збірну через дві хвилини після розмови зі мною", – сказав Суркіс в інтерв'ю програмі "Мага" на телеканалі "112 Україна".

Суркіс визнає, що він був в цейтноті, і йому треба було призначати когось тренером "Динамо", коли пішов Сьомін.

"Звернувся до Олега Володимировича. Одну хвилину він думав. Він не пішов у ФФУ, а побіг туди, де він зараз вірно служить. І розірвав контракт і перейшов в "Динамо". Після того, як команда зайняла 4-е місце, він прийшов до мене за компенсацією. І цю компенсацію я йому виплатив. Треба просто совість мати", – підсумував Ігор Михайлович.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Суркіс зізнався, що йому сказав Ахметов після призначення Луческу в "Динамо".