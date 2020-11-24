Супряга важко відновлювався від коронавірусу, – Вукоєвич

Максим Іншаков Футбол 23:06, 24.11.2020 Оновлено: 23:14, 24.11.2020

Асистент головного тренера "Динамо" Огнен Вукоєвич пояснив вихід Беньяміна Вербича в стартовому складі на матч Ліги чемпіонів проти "Барселони".

За словами хорватського фахівця, Владислав Супряга не повністю одужав від коронавірусної інфекції.

"У Супряги був COVID-19. Він важко відновлювався. Містер ухвалив рішення поставити Вербича в старт, але в нас є, як завжди, план А і план Б. Кожен гравець запасу буде готовий вийти та підсилити гру. Ігри, які були раніше, показали, що гравці вийшли на другий тайм і підсилили гру", – сказав Вукоєвич в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Раніше Міккель Дуелунд розповів, що не зміг одразу повернутися до повноцінних тренувань після того, як перехворів на коронавірус.

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