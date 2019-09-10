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10 вересня • оновлено в 22:52
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Супертяжа врятували канати і він "гарматою" відправив суперника у важкий нокаут

17.5т Читати матеріал російською

Небитий польський суперважкоатлет Яцек Хрусліцкі (4-0, 2 КО) здобув ефектну перемогу нокаутом над співвітчизником Матеушом Целепалой (1-0, 1 КО).

Поєдинок в Калушинi завершився в першому раунді за кілька секунд до гонгу. Хусліцкі пропустив удар і був готовий впасти в нокдаун, але зачепився за канати. Це дозволило йому залишитися у вертикальному положенні і контратакувати. Правий боковий, випущений немов з гармати, нокаутував опонента.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

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