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Суперники "Динамо": де дивитися жеребкування Ліги Європи

1.8т Читати матеріал російською

У п'ятницю, 30 серпня, в конгрес-центрі "Грімальді-форум" (Монако) пройде жеребкування групового етапу Ліги Європи сезону 2019/2020. Початок о 14:00.

Ліга Європи

Ліга Європи

Україну в цьому турнірі представлятиме київське "Динамо". 48 учасників будуть розбиті на чотири кошики згідно клубних коефіцієнтiв. Під час жеребкування сформується 12 груп. У кожну групу потрапляє по одному клубу з кожного кошику.

"Динамо" з рейтингом 65,000 потрапило в перший кошик.

Команди з однієї асоціації не можуть потрапити в одну групу. Точний порядок буде підтверджений перед жеребкуванням. 1-й тур пройде 19 вересня.

Всі шанувальники улюбленої команди зможуть стежити за процедурою жеребкування в прямому ефірі на українському телеканалі "Футбол 1".

Крім того, трансляція з Монако запланована на Еurosport 1, Білорусь 5 і російському каналі "Матч! Футбол 1".

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Нагадаємо, що напередодні відбулося жеребкування Ліги чемпіонів, де своїх суперників по груповому етапу дізнався донецький "Шахтар".

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Тема
Ліга Європи
Тег
ФК Динамо Київ
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