Суперник збірної України на Євро-2020 може залишитися без тренера

Михайло Морозов Футбол 11:26, 17.08.2020

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман є головним претендентом на пост наставника "Барселони" після звільнення Кіке Сетьєна.

Як повідомляє видання Sport, президент каталонського клубу Хосеп Бартомеу почав особисті переговори з Куманом і попросив його очолити команду. Незважаючи на це, з призначенням нідерландського фахівця можуть виникнути проблеми, оскільки він має чинний контракт зі збірною. В угоді прописано, що Куман може залишити команду після чемпіонату Європи, проте через пандемію коронавірусу Євро-2020 було перенесено на літо 2021 року.

За інформацією El Mundo Deportivo, нідерландський фахівець підпише дворічний контракт із "Барселоною".

Нагадаємо, що в груповому турнірі Євро-2020 наша збірна зіграє проти Нідерландів, Австрії та переможця плей-оф шляху D або Румунії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Ювентус" звільнив Мауріціо Саррі після провального виступу в Лізі чемпіонів і призначив тренера-дебютанта.

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