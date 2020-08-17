Суперник збірної України на Євро-2020 може залишитися без тренера

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман є головним претендентом на пост наставника "Барселони" після звільнення Кіке Сетьєна.

Як повідомляє видання Sport, президент каталонського клубу Хосеп Бартомеу почав особисті переговори з Куманом і попросив його очолити команду. Незважаючи на це, з призначенням нідерландського фахівця можуть виникнути проблеми, оскільки він має чинний контракт зі збірною. В угоді прописано, що Куман може залишити команду після чемпіонату Європи, проте через пандемію коронавірусу Євро-2020 було перенесено на літо 2021 року.

За інформацією El Mundo Deportivo, нідерландський фахівець підпише дворічний контракт із "Барселоною".

Нагадаємо, що в груповому турнірі Євро-2020 наша збірна зіграє проти Нідерландів, Австрії та переможця плей-оф шляху D або Румунії.

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