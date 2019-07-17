Суперник України у відборі Євро-2020 отримав страшну травму в матчі Ліги чемпіонів: моторошне відео

Захисник національної збірної Литви Вайдас Славіцкас отримав перелом ноги в матчі-відповіді першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між "Судувою" та "Црвєною звєздою".
На початку другого тайму гри, яка проходила в столиці Сербії Белграді, 33-річний футболіст був буквально скошений гравцем господарів Марко Гобельїчем. Захисник "Црвєни звєзди" в неймовірно жорстокому підкаті в'їхав в ноги супернику і був справедливо вилучений арбітром зустрічі.
травма Вайдас Славіцкас
15min.lt
травма Вайдас Славіцкас
15min.lt
Славіцкас отримав перелом лівої ноги і залишив стадіон у кареті швидкої допомоги. Для досвідченого гравця, в активі якого 16 матчів за литовську збірну, ця травма може поставити хрест на кар'єрі. Прогнозується, що на відновлення Вайдасу знадобиться мінімум рік.
травма Вайдас Славіцкас
15min.lt
травма Вайдас Славіцкас
15min.lt
Відзначимо, що збірна Литви є суперником збірної України у відборі Євро-2020, а сам захисник регулярно викликається до національної команди.
Як повідомляв OBOZREVATEL, молдавський "Шериф" вилетів з Ліги чемпіонів, ведучи до 10-й хвилини матчу з суперниками з Грузії з рахунком 3:0.
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