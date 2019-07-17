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Суперник України у відборі Євро-2020 отримав страшну травму в матчі Ліги чемпіонів: моторошне відео

5.2т Читати матеріал російською

Захисник національної збірної Литви Вайдас Славіцкас отримав перелом ноги в матчі-відповіді першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між "Судувою" та "Црвєною звєздою".

На початку другого тайму гри, яка проходила в столиці Сербії Белграді, 33-річний футболіст був буквально скошений гравцем господарів Марко Гобельїчем. Захисник "Црвєни звєзди" в неймовірно жорстокому підкаті в'їхав в ноги супернику і був справедливо вилучений арбітром зустрічі.

травма Вайдас Славіцкас

травма Вайдас Славіцкас

15min.lt

травма Вайдас Славіцкас

травма Вайдас Славіцкас

15min.lt

Славіцкас отримав перелом лівої ноги і залишив стадіон у кареті швидкої допомоги. Для досвідченого гравця, в активі якого 16 матчів за литовську збірну, ця травма може поставити хрест на кар'єрі. Прогнозується, що на відновлення Вайдасу знадобиться мінімум рік.

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травма Вайдас Славіцкас

травма Вайдас Славіцкас

15min.lt

травма Вайдас Славіцкас

травма Вайдас Славіцкас

15min.lt

Відзначимо, що збірна Литви є суперником збірної України у відборі Євро-2020, а сам захисник регулярно викликається до національної команди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, молдавський "Шериф" вилетів з Ліги чемпіонів, ведучи до 10-й хвилини матчу з суперниками з Грузії з рахунком 3:0.

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Теми
Євро-2020 Ліга чемпіонів
Місце
Сербія Белград
Тег
збірна України з футболу
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