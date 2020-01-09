Суперник "Шахтаря" в Лізі Європи втратив нападника

Нападник португальської "Бенфіки", яка є суперником "Шахтаря" в 1/16 фіналу Ліги Європи, Рауль де Томас підписав контракт з "Еспаньолом".

Як повідомляє прес-служба каталонського клубу, угода з 26-річним форвардом укладена на шість років. За даними ЗМІ, "Еспаньол" заплатив за де Томаса 20 мільйонів євро.

Рауль де Томас Twitter "Еспаньола"

Влітку 2019 року 25-річний вихованець "Реала" перейшов у "Бенфіку" за 20 мільйонів євро, однак не зміг закріпитися в складі, зігравши лише в 7 матчах чемпіонату Португалії і не зумівши відзначитися результативними діями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Бенфіка" вже встигла зробити гучний трансфер в дане трансферне вікно.

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