Суперник "Шахтаря" в Лізі Європи втратив нападника

Нападник португальської "Бенфіки", яка є суперником "Шахтаря" в 1/16 фіналу Ліги Європи, Рауль де Томас підписав контракт з "Еспаньолом".
Як повідомляє прес-служба каталонського клубу, угода з 26-річним форвардом укладена на шість років. За даними ЗМІ, "Еспаньол" заплатив за де Томаса 20 мільйонів євро.
Рауль де Томас
Twitter "Еспаньола"
Влітку 2019 року 25-річний вихованець "Реала" перейшов у "Бенфіку" за 20 мільйонів євро, однак не зміг закріпитися в складі, зігравши лише в 7 матчах чемпіонату Португалії і не зумівши відзначитися результативними діями.
Як повідомляв OBOZREVATEL, "Бенфіка" вже встигла зробити гучний трансфер в дане трансферне вікно.
Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!
Читайте всі новини по темі "Ліга Європи" на сайті "OBOZREVATEL".