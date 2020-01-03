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3 січня • оновлено в 13:52
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Суперник "Шахтаря" по Лізі Європи підсилився німецьким півзахисником

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Суперник донецького "Шахтаря" по 1/16 Ліги Європи португальська "Бенфіка" придбала півзахисника дортмундської "Боруссії" Юліана Вайгля за 20 мільйонів євро.

Як повідомляє агентство AS, контракт футболіста розрахований на 4,5 роки, а сума відступних складає 100 млн євро. У нинішньому сезоні він провів 12 матчів у стартовому складі "Боруссії" в чемпіонаті Німеччини, але попросив керівництво команди про трансфер. До складу "джмелів" він перейшов у 2015 році з "Мюнхена-1860".

Юліан Вайгль

Юліан Вайгль

Taste of Football

Варто відзначити, що раніше Вайглем цікавилися такі європейські топ-клуби, як "ПСЖ", "Барселона" та "Манчестер Сіті". На його рахунку також 5 поєдинків за німецьку збірну.

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Тема
Трансфери
Теги
Боруссія Дортмунд ФК Шахтар ФК Бенфіка
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