Жеребкування Ліги чемпіонів 2020/2021: дивитися онлайн трансляцію

У студії Швейцарського радіо і телебачення (RTS) в Женеві у четвер, 1 жовтня, проходить жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.

Вперше з 2016 року Україна в найпрестижнішому європейському клубному турнірі представляють два клуби – київське "Динамо" і донецький "Шахтар". OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію жеребкування Ліги чемпіонів. Початок – о 18:00 за київським часом.

Ліга чемпіонів. Жеребкування

Груповий етап

Кошик 1: "Баварія", "Севілья", "Реал", "Ліверпуль", "Ювентус", "ПСЖ", "Зеніт", "Порту"

Кошик 2: "Барселона", "Атлетіко", "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Шахтар", "Боруссія" Дортмунд, "Челсі", "Аякс"

Кошик 3: "Динамо" Київ, "Зальцбург", "Лейпциг", "Інтер", "Олімпіакос", "Лаціо", "Краснодар", "Аталанта"

Кошик 4: "Локомотив", "Марсель", "Брюгге", "Боруссія" Менхенгладбах, "Істанбул ББ", "Мідтьюлланн", "Ренн", "Ференцварош"

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60 МІНУ ДО ЖЕРЕБКУВАННЯ. Вітаємо, дорогі друзі! "Динамо" та "Шахтар" сьогодні дізнаються суперників по груповому етапі ЛЧ.

45 ХВИЛИН ДО ЖЕРЕБКУВАННЯ. Нагадаємо, "гірники" потрапили до другого кошика, а кияни – до третього.

10 ХВИЛИН ДО ЖЕРЕБКУВАННЯ. Всі учасники турніру та їхні емблеми.

7 ХВИЛИН ДО ЖЕРЕБКУВАННЯ. Відзначимо незвичне місце проведення заходу. Замість Монте-Карло або Ньона у нас сьогодні все проходить в Женеві.

2 ХВИЛИНИ ДО МАТЧУ. Навіть сайт УЄФА не витримав інтересу до події.

18:01. Розочинається у нас церемонія.

18:03. Нагадують нам найцікавіші моменти минулого сезону.

18:07. Президент УЄФА говорить про об'єднання заради того, щоб футбол повернувся в будь-яке місце планети.

18:09. "Рік абсолютно божевільний, але футбол дає людям надію", – говорить Александар Чеферін.

18:10. Президентську нагороду отримав легендарний Дідьє Дрогба.

ДЕ ДИВИТИСЬ

У прямому ефірі жеребкування Ліги чемпіонів транслює офіційний сайт УЄФА. В Україні на ТБ її показує ТК "Футбол 1", також жеребкування можна знайти в мовленні російського "Матч ТВ" і білоруського "Білорусь 5".

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, скільки вже запрацювало київське "Динамо" в Лізі чемпіонів.