Суперник для "Шахтаря": де дивитися жеребкування Ліги Європи

Максим Богданов Футбол 22:10, 9.07.2020 Оновлено: 22:51, 9.07.2020

У п'ятницю, 10 липня, у швейцарському Ньоні відбудуться жеребкування 1/4 і 1/2 фіналу Ліги Європи, де своїх потенційних суперників дізнається донецький "Шахтар".

У прямому ефірі урочисту церемонію покаже український телеканал "Футбол 1". Початок о 14:00 за київським часом.

Крім того, прямі трансляції заплановані на російських "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 1".

Нагадаємо, що через пандемію коронавiрусу УЄФА ухвалив рішення зіграти матчі починаючи зі стадії 1/4 фіналу в режимі "фіналу восьми".

Команди проведуть лише по одній зустрічі на нейтральному полі в чотирьох містах Німеччини – Дуйсбурзі, Дюссельдорфі, Гельзенкірхені і Кельні.

На момент зупинки турніру були зіграні такі зустрічі 1/8 фіналу:

"Айнтрахт" "Базель" 0:3

"Істанбул ББ" "Копенгаген" 1:0

"Рейнджерс" "Байєр 1:3

"Олімпіакос" "Вулверхемптон" 1:1

"Вольфсбург" "Шахтар" 1:2

ЛАСК "Манчестер Юнайтед" 0:5

Перші матчі "Севілья" "Рома" та "Інтер" "Хетафе" не відбулися. Ці пари проведуть по одному поєдинку.

Ігри 1/8 фіналу пройдуть 5-6 серпня, 1/4 фіналу – 10-11 серпня. 16-17 серпня відбудуться ігри 1/2 фіналу. Фінал заплановано в Кельні на 21 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні УЄФА ухвалив офіційне рішення що гра-вiдповiдь "Шахтар" – "Вольфсбург" пройде в Україні.

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