Суперник для "Шахтаря": де дивитися жеребкування Ліги Європи

У п'ятницю, 10 липня, у швейцарському Ньоні відбудуться жеребкування 1/4 і 1/2 фіналу Ліги Європи, де своїх потенційних суперників дізнається донецький "Шахтар".

У прямому ефірі урочисту церемонію покаже український телеканал "Футбол 1". Початок о 14:00 за київським часом.

Крім того, прямі трансляції заплановані на російських "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 1".

Нагадаємо, що через пандемію коронавiрусу УЄФА ухвалив рішення зіграти матчі починаючи зі стадії 1/4 фіналу в режимі "фіналу восьми".

Команди проведуть лише по одній зустрічі на нейтральному полі в чотирьох містах Німеччини – Дуйсбурзі, Дюссельдорфі, Гельзенкірхені і Кельні.

На момент зупинки турніру були зіграні такі зустрічі 1/8 фіналу:

"Айнтрахт" – "Базель" 0:3

"Істанбул ББ" – "Копенгаген" 1:0

"Рейнджерс" – "Байєр 1:3

"Олімпіакос" – "Вулверхемптон" 1:1

"Вольфсбург" – "Шахтар" 1:2

ЛАСК – "Манчестер Юнайтед" 0:5

Перші матчі "Севілья" – "Рома" та "Інтер" – "Хетафе" не відбулися. Ці пари проведуть по одному поєдинку.

Ігри 1/8 фіналу пройдуть 5-6 серпня, 1/4 фіналу – 10-11 серпня. 16-17 серпня відбудуться ігри 1/2 фіналу. Фінал заплановано в Кельні на 21 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні УЄФА ухвалив офіційне рішення що гра-вiдповiдь "Шахтар" – "Вольфсбург" пройде в Україні.