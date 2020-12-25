Суперник "Динамо" в Лізі Європи підсилився форвардом із німецької Бундесліги

"Брюгге", який стане суперником "Динамо" в 1/16 фіналу Ліги Європи, підсилив склад нападником німецького "Айнтрахта" Басом Достом.

Як розповів спортивний директор команди з Франкфурта в інтерв'ю офіційному сайту, пандемія коронавірусу призвела до економічних труднощів у клубі, які змушують його економити. Бельгійці дуже хотіли купити футболіста і, згідно з даними авторитетного порталу Transfermarkt, заплатили 4 мільйони євро, хоча вартість Доста становить 5,5 мільйона.

Бас перейшов в "Айнтрахт" влітку 2019 року і за цей час взяв участь у 43 матчах за команду, забивши 15 голів, включаючи 12 у 36 поєдинках німецької Бундесліги. До цього він виступав за "Вольфсбург", лісабонський "Спортинг" і кілька клубів із рідних для нього Нідерландів. За національну збірну Бас зіграв 18 разів, відзначившись одного разу.

Перед останнім туром бельгійського чемпіонату 2020 року "Брюгге" лідирує в таблиці з 36 очками після 18 матчів. У другого "Генка" на два пункти менше, але є гра в запасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший поєдинок "Динамо" в 1/16 Ліги Європи відбудеться 18 лютого в Києві, а матч-відповідь пройде 25 лютого.