Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Суперник "Динамо" в Лізі чемпіонів підписав футболіста, який став посміховиськом у Європі

1.2т Читати матеріал російською

Суперник "Динамо" у 3-му відбірковому раунді Ліги чемпіонів — бельгійський "Брюгге" — менш ніж за дві доби до першої гри з киянами оформив гучний трансфер.

Сімон Міньйоле

Сімон Міньйоле

ФК "Брюгге"

П'ятирічний контракт із клубом підписав 31-річний голкіпер Сімон Міньйоле, який до цього виступав за "Ліверпуль". Офіційний сайт "Брюгге" повідомив про перехід пізно вночі з 4-го на 5 серпня.

Бельгієць Міньйоле виступав за ліверпульський клуб останні шість сезонів, однак за останній рік майже не отримував ігрового часу в офіційних матчах. І неспроста: Симон відомий своїм умінням "привезти" в свої ворота гол із нічого.

Новини
Названі суперники "Динамо" із плей-офф Ліги чемпіонів

Ось, наприклад, таким диким ляпом відзначився Міньйоле в одній із останніх ігор за "Ліверпуль" всього за тиждень до переходу в "Брюгге" (в суперниках був "Спортинг"):

Нагадаємо, що у вівторок матчем із "Брюгге" динамівці стартують у новому сезоні Ліги чемпіонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за декілька днів до поєдинку з "Динамо" "Брюгге" зазнав серйозної кадрової втрати.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Трансфери" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Трансфери
Місце
Бельгія Брюгге
Тег
ФК Брюгге
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel