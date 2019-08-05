Суперник "Динамо" в Лізі чемпіонів підписав футболіста, який став посміховиськом у Європі

Суперник "Динамо" у 3-му відбірковому раунді Ліги чемпіонів — бельгійський "Брюгге" — менш ніж за дві доби до першої гри з киянами оформив гучний трансфер.

Сімон Міньйоле ФК "Брюгге"

П'ятирічний контракт із клубом підписав 31-річний голкіпер Сімон Міньйоле, який до цього виступав за "Ліверпуль". Офіційний сайт "Брюгге" повідомив про перехід пізно вночі з 4-го на 5 серпня.

Бельгієць Міньйоле виступав за ліверпульський клуб останні шість сезонів, однак за останній рік майже не отримував ігрового часу в офіційних матчах. І неспроста: Симон відомий своїм умінням "привезти" в свої ворота гол із нічого.

Ось, наприклад, таким диким ляпом відзначився Міньйоле в одній із останніх ігор за "Ліверпуль" всього за тиждень до переходу в "Брюгге" (в суперниках був "Спортинг"):

Manchester United target and Sporting Lisbon midfielder Bruno Fernandes vs Liverpool keeper Mignolet.



FT Liverpool 2 Lisbon 2 pic.twitter.com/Ma6JRYY7yy - Swype Sports ™ (@SwypeSports) 25 липня 2019 р

Нагадаємо, що у вівторок матчем із "Брюгге" динамівці стартують у новому сезоні Ліги чемпіонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за декілька днів до поєдинку з "Динамо" "Брюгге" зазнав серйозної кадрової втрати.

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