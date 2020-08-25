Суперкубок України: онлайн відео голів "Шахтар" – "Динамо"

Максим Іншаков Футбол 22:00, 25.08.2020 Оновлено: 22:04, 25.08.2020

Донецький "Шахтар" на НСК "Олімпійський" приймає київське "Динамо" в матчі за Суперкубок України.

Вже на 20-й хвилині рахунок у поєдинку був відкритий. Карлос де Пена після подачі Сергія Сидорчука зробив рахунок 1:0. На 31-й хвилині Жерсон Родрігес покарав Пятова за необдуманий вихід з воріт.

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"Шахтар" – "Динамо" 1:2

0:1 – 20 де Пена.

0:2 – 31 Родрігес.

1:2 – 37 Мораес

Шахтар – Пятов, Матвієнко, Бондар, Кривцов, Додо, Алан Патрік, Тете, Тайсон, Степаненко, Маркос Антоніо, Мораес.

Динамо – Бущан, Кендзьора, Сирота, Тимчик, Караваєв, Шапаренко, Буяльський, де Пена, Сидорчук, Родрігес, Супряга.

Нагадаємо, що володарем Суперкубка України в 2019 році стало "Динамо", яке зуміло здобути вольову перемогу над "Шахтарем" з рахунком 2:1.

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