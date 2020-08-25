Суперкубок України: онлайн відео голів "Шахтар" – "Динамо"
Донецький "Шахтар" на НСК "Олімпійський" приймає київське "Динамо" в матчі за Суперкубок України.
Вже на 20-й хвилині рахунок у поєдинку був відкритий. Карлос де Пена після подачі Сергія Сидорчука зробив рахунок 1:0. На 31-й хвилині Жерсон Родрігес покарав Пятова за необдуманий вихід з воріт.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам онлайн відео голів.
"Шахтар" – "Динамо" 1:2
0:1 – 20 де Пена.
0:2 – 31 Родрігес.
1:2 – 37 Мораес
Шахтар – Пятов, Матвієнко, Бондар, Кривцов, Додо, Алан Патрік, Тете, Тайсон, Степаненко, Маркос Антоніо, Мораес.
Динамо – Бущан, Кендзьора, Сирота, Тимчик, Караваєв, Шапаренко, Буяльський, де Пена, Сидорчук, Родрігес, Супряга.
Нагадаємо, що володарем Суперкубка України в 2019 році стало "Динамо", яке зуміло здобути вольову перемогу над "Шахтарем" з рахунком 2:1.