Суха перемога Іспанії: результати Ліги націй 10 жовтня. Відео

У трьох групах Ліги націй в суботу, 10 жовтня, відбулися 7 поєдинків третього туру.

Збірна Іспанії на своєму полі мінімально обіграла Швейцарію (0:1), Чорногорія була сильнішою за Азербайджан (2:0), а Люксембург переміг Кіпр (2:0).

Жерсон Родрігес провів повний матч, проте відзначився лише жовтою карткою.

Іспанія – Швейцарія 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 14 Ойарсабаль.

Іспанія – Де Хеа, Пау Торрес, Навас, Рамос, Гайя, Ферран Торрес (Родрі, 88), Меріно, Ойарсабаль (Жерар Морено, 73), Ольмо (Каналес, 57), Фаті (Траоре, 57), Бускетс.

Швейцарія – Зоммер, Відмер (Гаврановіч, 86), Ельведі, Родрігес, Беніто (Цубер, 81), Джака, Соу (Варгас, 60), Фройлер (Фернандеш, 86), Шер, Сеферович, Мехмеді (Шакірі, 60).

Попередження: Шер (30), Меріно (64), Фройлер (74).

Україна – Німеччина 1:2

Голи: 0:1 – 20 Гинтер, 0:2 – 49 Горетцка, 1:2 – 76, пенальті Малиновський.

Україна – Бущан, Миколенко, Караваєв, Забарний, Соболь, Коваленко (Шапаренко, 77), Малиновський, Циганков (Зубков, 69), Сидорчук (Макаренко, 84), Ярмоленко (Марлос, 69), Яремчук.

Німеччина – Нойер, Клостерманн (Джан, 90), Рюдігер, Гинтер, Хальстенберг, Дракслер (Вернер, 80), Кроос, Горетцка, Кіммі, Гнабрі (Хавертц, 90), Зюле.

Попередження: Малиновський (41), Кроос (53), Гинтер (84).

Чорногорія – Азербайджан 2:0 (1:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 9 Йоветич, 2:0 – 71 Іванович.

Чорногорія – Міятович, Радуновіч, Шимич, Распоповіч, Вуячич, Бакіч (Косович, 63), Больевіч (Іванович, 71), Хакшабановіч, Вукчевич (Раічковіч, 81), Исламович (Бечирай, 71), Йоветіч (Янкович, 80).

Азербайджан – Балаев, Мустафазаде, Медведєв (Салахли, 46), Гусейнов, Гусейнов, Алеськеров (Аббасов, 80), Гараєв (Дінієв, 60), Садихов (Гаджієв, 61), Джамалов, Крівоцюк, Горбані (Шейдаев, 60).

Попередження: Гусейнов (40), Бакіч (62), Больевіч (63), Алеськеров (64), Дінієв (90).

Люксембург – Кіпр 2:0 (2:0, 0:0)

Голи: 1:0 – 12 Сінані, 2:0 – 26 Сінані.

Люксембург – Моріс, Янс, Карлсон, Селімович (Мартінс, 69), Пінту (Бенсі, 68), Тілль, Тілль, Сінані (Скендерович, 79), Баррейро, Родрігес, Жерсон.

Кіпр – Кірьякідіс, Каро (Гогіч, 61), Кусулос, Лайфіс, Уілер (Іоанну, 53), Артіматас (Кір'яков, 75), Піттас (Лоізу, 75), Кастанос, Ціоніс (Антоніу, 46), Сотіріу, Христофі.

Попередження: Піттас (43), Кастанос (44), Родрігес (44), Селімович (51).

Ліхтенштейн – Гібралтар 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 10 Де Барр.

Ліхтенштейн – Бюхель, Малин, Хофер, Геппеля, Хаслер, Бюхель, Вольфінгер (Брендле, 59), Зеле (Фроммельт, 46), Вольфінгер (Йилдиз, 46), Салановіч, Кюне (Оспельт, 86).

Гібралтар – Голдуин, Уайзмен, Муель, Оліверо, Еннеслі, Хассан (Понс, 87), Торілл, Уокер, Сарджент, Де Барр (Стайч, 72), Кассіаро (Джоллі, 74).

Попередження: Еннеслі (21), Де Барр (23), Хофер (26), Торілл (45), Муель (64), Бюхель (66), Кюне (70), Фроммельт (72), Голдуин (80), Джоллі ( 83), Сарджент (90).

Фарерські о-ви – Латвія 1:1 (1:1, 0:0)

Голи: 0:1 – 25 Яніс Ікаунієкс, 1:1 – 28 Фере.

Фарерські о-ви – Гестссон, Соренсен (Даніельсен, 82), Наттестад, Давідс, Бьярталуйд (Йоханнесен, 82), Фере, Ольсен (Ватнхамар, 11), Ханссон, Ватнхамар (Бальдвінссон, 65), Ольсен (Едмундссон, 65), Ольсен.

Латвія – Штейнбор, Ругін, Тоберс (Каркліньш, 68), Ошс, Циганик, Яніс Ікаунієкс, Яунземс (Кігурс, 68), Зюзін (Емсіс, 82), Улдрікіс (Кролліс, 82), Савальніекс, Стугліс.

Попередження: Ругін (19), Улдрікіс (31), Наттестад (58), Ошс (88).

Андорра – Мальта 0:0 (0:0, 0:0)

Андорра – Гомес Морейра, Мартінес (Гарсія Реном, 85), Сервос, Рубіо, Гарсія, Санчес (Сан-Нікола, 85), Валес, Вьейра, Рікард (Алаес, 70), Мартінес (Бернат, 90), Пухоль.

Мальта – Бонелло, Мбонги, Аджіус, Борг, Камензулі, Мускат, Гембін, Теума, Дегабріеле (Монтебелло, 61), Мбонги (Греч, 79), Пізані (Крістенсен, 79).

Попередження: Мартінес (19), Борг (55), Валес (68), Сервос (84).

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України в матчі 3-го туру Ліги націй програла команді Німеччини.