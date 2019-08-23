"Судоми": Скрипник розповів, чому "Зоря" не встояла у Барселоні

Головний тренер "Зорі" Віктор Скрипник підбив підсумок поразці луганчан від "Еспаньола" в першому матчі плей-офф Ліги Європи. За його словами, в матчі-відповіді його команда хоче грюкнути дверима.

"Еспальол" — "Зоря" ФК "Зоря"

"Вітаю "Еспаньол" із заслуженою перемогою. Поки у нас були сили, ми намагалися грати вперед. Забитий гол нас, звичайно, порадував. Але наші сили не безмежні. Будемо намагатися вдома гучно грюкнути дверима. Дуже втомилися. Непростий переліт попереду, гра чемпіонату, а потім чекаємо в гості "Еспаньол", — цитує тренера пресслужба "Зорі".

Скрипник додав, що до тих пір, поки у його команди будуть шанси боротися, вони робитимуть це. А головною причиною поразки в Барселоні стала втома його підопічних.

"З таких результатів можна робити позитивний підсумок. Ми будемо боротися. Ніхто не хоче програвати вдома. Після того, як ми забили, очікували реакції від суперника. Але варто знову нагадати, що за 27 днів провели 9 поєдинків. Було видно, що команда втомилася: то в одного гравця судоми, то в іншого. Однак нам лестить те, що "Еспаньол" у Барселоні не закрив гру. Їдемо додому з інтригою. Два м'ячі забити важко, але ми будемо намагатися. Шанси є", – зазначив Скрипник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Зоря" першою забила в Барселоні, але драматично програла за дві хвилини в першому матчі плей-офф Ліги Європи.

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