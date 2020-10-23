Суддю з чемпіонату Росії побили після матчу

Михайло Морозов Футбол 22:21, 23.10.2020 Оновлено: 22:23, 23.10.2020

Головного арбітра матчу молодіжної першості Росії між "Ахматом" і "Спартаком" побили після закінчення зустрічі.

Як повідомляє Telegram-канал BAZA, суддя дав фінальний свисток, зафіксувавши нульову нічию в поєдинку сьомого туру чемпіонату. Після цього на Богдана Головка напав один із співробітників грозненської команди. Повідомляється, що арбітр отримав кілька ударів у пах і по корпусу.

Суддю матчу "Ахмат" - "Спартак" побили після матчу
Telegram-канал BAZA

На відео, яке з'явилося в мережі, можна помітити, як після закінчення гри в сторону судді йдуть люди. Сам момент побиття в ефір не потрапив.

Очевидці, які були присутні на матчі, розповіли, що в бійці брав участь співробітник служби безпеки "Ахмата" Сайд-Хусейн Алханов, який є сином одного з радників глави Чечні Рамзана Кадирова.

У бійці брав участь співробітник служби безпеки "Ахмата" Сайд-Хусейн Алханов
Telegram-канал BAZA

Відзначимо, що після семи зіграних поєдинків команди ділять другу сходинку в групі А. У їхньому активі по 14 очок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в чемпіонаті Уругваю баскетболіст жорстоко побив суддю під час матчу.

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