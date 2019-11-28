Суддя "поховав" український клуб у Лізі Європи - опубліковано відео

Футбольний клуб "Олександрія" в 5-му турі групового етапу Ліги Європи програв удома німецькому "Вольсфбургу".

Поєдинок у Львові на однойменній арені завершився з рахунком 0:1. Єдиний гол був забитий після спірного пенальті в першому таймі.

Матч почався в рівній боротьбі, де обидві команди мали чудові шанси відкрити рахунок. Спершу Паньків не зміг зафіксувати м'яч у руках, і через мить Мехмеді головою ледь не скинув у кут. А через 5 хвилин Дубра скинув Шасталу коліном після навісу зі стандарту, і Дмитру не вистачило міліметрів, щоб замкнути удар.

Після цього гра заспокоїлася, і команди були готові піти на перерву при нульовому рахунку, коли на останній хвилині першого тайму Дубра впустив Вегорста в своїй штрафній.

У досить неоднозначнiй ситуації головний суддя Мануель Шюттенгрубер побачив порушення і вказав на пенальті, який упевнено виконав сам постраждалий.

На старті другої 45-хвилинки перевага була повністю на боці німців. Гості мали реальні шанси подвоїти рахунок. Ближче до кінцівки олександрійці влаштували справжній штурм, але врятувати нічию не змогли.

Ця поразка не залишило шансів на вихід "Олександрії" в плей-офф. У заключному турі український клуб грає в Бельгії проти "Генка" (12 грудня).

У першому турі ЛЄ "Олександрія" зазнала поразки від "Вольфсбурга" на виїзді (1:3), у другому сенсаційно зіграла у Львові внічию з бельгійським "Гентом" (1:1).

Спарені матчі з французьким "Сент-Етьєном" завершилися внічию. У 3-му турі в гостях (1:1) і в 4-му - вдома (2:2).

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