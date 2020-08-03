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Суд змінив вирок у справі Кокоріна та Мамаєва

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Футбол
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Олександр Кокорін і Павло Мамаєв

Олександр Кокорін і Павло Мамаєв провели у в'язниці півтора роки. "Спорт-Експрес"

Російського футболіста Павла Мамаєва виправдали у справі про розбійний напад восени 2018-го року, а його товаришу Олександру Кокоріну покарання залишили в силі.

Таке рішення виніс Мосміськсуд у понеділок, 3 серпня. Раніше футболісти провели у в'язниці півтора року після того, як вчинили напад на чиновника Мінпромторгу та водія ведучої Першого каналу.

"Суд визнав Олександра Кокоріна винним в скоєнні злочинів і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 1 рік 6 місяців, з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму. Павла Мамаєва визнано винним у скоєнні злочинів, йому призначено покарання у вигляді виправних робіт на строк 1 рік з утриманням 10% заробітної плати в дохід держави", – йдеться в заяві суду.

При цьому наголошується, що засуджені звільнені від відбування покарання в зв'язку з відбуттям покарання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Олександра Кокоріна і Павла Мамаєва визнали винними в побитті чиновника Мінпромторгу РФ і водія журналістки Першого каналу. Ексфорварду "Зеніту" дали півтора роки в'язниці, а його другу – один рік і п'ять місяців.

  • 8 жовтня 2018 го Кокорін і Мамаєв в компанії друзів напали на чиновника в кав'ярні. Кокорін вдарив Дениса Пака стільцем по голові, через що той отримав струс мозку.

  • Футболісти звинувачувалися за статтями КК РФ "побої" та "хуліганство". Їм загрожувало до 7 років позбавлення волі.

Олександр КокорінПавло Мамаєв
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