Суд змінив вирок у справі Кокоріна та Мамаєва

Російського футболіста Павла Мамаєва виправдали у справі про розбійний напад восени 2018-го року, а його товаришу Олександру Кокоріну покарання залишили в силі.

Таке рішення виніс Мосміськсуд у понеділок, 3 серпня. Раніше футболісти провели у в'язниці півтора року після того, як вчинили напад на чиновника Мінпромторгу та водія ведучої Першого каналу.

"Суд визнав Олександра Кокоріна винним в скоєнні злочинів і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 1 рік 6 місяців, з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму. Павла Мамаєва визнано винним у скоєнні злочинів, йому призначено покарання у вигляді виправних робіт на строк 1 рік з утриманням 10% заробітної плати в дохід держави", – йдеться в заяві суду.

При цьому наголошується, що засуджені звільнені від відбування покарання в зв'язку з відбуттям покарання.

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