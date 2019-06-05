Суд Лас-Вегаса виніс рішення по секс-скандалу з Роналду

З форварда збірної Португалії і туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду зняті звинувачення в згвалтуванні американки Кетрін Майорги.

Як повідомляє Bloomberg, виданню вдалося отримати інформацію, що в травні цього року в суд Лас-Вегаса надійшов запит про припинення справи на добровільних засадах. Подробиці поки не розголошуються, адвокат Роналду і Майорга ніяк не коментували цю подію.

Роналду і Майорга

Нагадаємо, що зірку туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду звинувачують в згвалтуванні 34-річної Кетрін Майорги. В ході розслідування португальський футболіст кілька разів міняв свої свідчення.

Під час першого допиту в 2009 році Роналду визнав, що примусив американку зайнятися з ним сексом в готелі Лас-Вегаса. Футболіст також розповів, що Майорга неодноразово йому відмовляла і говорила йому "зупинись", а потім скаржилася, що він змусив її вступити в інтимні стосунки. Однак уже через три місяці португальський футболіст категорично заявив, що дівчина добровільно погодилася переспати з ним, інформує Der Spiegel.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кріштіану Роналду придбав ексклюзивний автомобіль McLaren Senna, названий на честь бразильського гонщика Формули-1 Айртона Сенни

Відео з заїздом в свій гараж в Турині, а також фотографію, на якій він позує біля нового автомобіля, футболіст розмістив у себе в Instagram, підписавши "Насолоджуйся 😉👌🏻".

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