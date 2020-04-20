Стримували силою: з'явилися нові подробиці скандалу з Хачеріді у Білорусі

Олександр Чеканов Футбол 20:00, 20.04.2020

Колишній захисник київського "Динамо" Євген Хачеріді, який нині виступає за однойменну команду з Бреста, намагався влаштувати розправу над арбітром після гри чемпіонату Білорусі з "Вітебськом".

Українського легіонера розлютило рішення Сергія Чистова показати йому червону картку і призначити пенальті у ворота динамівців на 85-й хвилині гри.

Євген Хачеріді (№34)
ФК "Динамо" (Брест)

За даними Tribuna Білорусь, після фінального свистка у підтрибунному приміщенні стадіону Хачеріді влаштував обструкцію рефері. "Ти що твориш? Я до тебе ще доберуся", – кричав Євген на адресу судді.

У підсумку тренер воротарів "Динамо" Василь Хомутовський силою відтягнув захисник в сторону і відправив до роздягальні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, брестське "Динамо" відреагувало на чутки про розірвання контракту з Євгеном Хачеріді.

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