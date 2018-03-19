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Страта Арена: у Росії влаштували кошмар для вболівальників на стадіоні ЧС-2018

6.6тЧитати новину російською

Уболівальникам московського "Спартака" влаштували справжнє пекло на матчі російської першості з "Рубіном", який пройшов на стадіоні чемпіонату світу 2018 року "Казань Арена".

Фанатів "червоно-білих" кілька десятків хвилин тримали на морозі, змушуючи пройти через вісім металошукачів. У результаті сотні шанувальників діючих чемпіонів країни змогли зайняти свої місця на гостьовому секторі лише в середині першого тайму, пише "Спорт-Экспресс".

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Крім того, вже всередині стадіону вболівальники не змогли скористатися чоловічими туалетами, які були закриті. Організатори поєдинку безкоштовно роздають окріп, але за пластиковий посуд слід було заплатити. Уже після закінчення зустрічі гостьові фанати довго стояли під трибунами в очікуванні, коли відкриють виходи.

Як повідомляв "Обозреватель", Міжнародна федерація футболу прийняла історичне рішення щодо проведення чемпіонату світу 2018 року.

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Теми
ЧС-2018чемпіонат Росії
Місце
РосіяКазань
Об'єкти
Спартак МоскваФК Рубін
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