Страта Арена: у Росії влаштували кошмар для вболівальників на стадіоні ЧС-2018

Уболівальникам московського "Спартака" влаштували справжнє пекло на матчі російської першості з "Рубіном", який пройшов на стадіоні чемпіонату світу 2018 року "Казань Арена".

Фанатів "червоно-білих" кілька десятків хвилин тримали на морозі, змушуючи пройти через вісім металошукачів. У результаті сотні шанувальників діючих чемпіонів країни змогли зайняти свої місця на гостьовому секторі лише в середині першого тайму, пише "Спорт-Экспресс".

Близько 6000 гостьових вболівальників організатори матчу @fcrk і місцеве МВС вирішили запустити через 8 !!! рамок огляду. Це по-моєму звичайне шкідництво. Чекаємо реакцію @rfpl pic.twitter.com/ugvdP8x87e - Угодник (@UgodnikOnTour) March 17, 2018

10 хвилин з початку матчу. Люди задихаються і давляться в черзі. Відбувається формене свавілля. @rfpl як зазвичай отмолчітесь? pic.twitter.com/4eSlK6Vmx8 - Угодник (@UgodnikOnTour) March 17, 2018

18:30. Більше половини уболівальників "Спартака" ще не пропустили через турнікети pic.twitter.com/8zN9ednP5h - Разім Сабіров (@ Razim13) March 17, 2018

Крім того, вже всередині стадіону вболівальники не змогли скористатися чоловічими туалетами, які були закриті. Організатори поєдинку безкоштовно роздають окріп, але за пластиковий посуд слід було заплатити. Уже після закінчення зустрічі гостьові фанати довго стояли під трибунами в очікуванні, коли відкриють виходи.

Як повідомляв "Обозреватель", Міжнародна федерація футболу прийняла історичне рішення щодо проведення чемпіонату світу 2018 року.