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13 грудня • оновлено в 11:34
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Страшна гармата: "Олександрія" забила один із найкращих голів Ліги Європи

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"Олександрія" зазнала поразки у виїзному поєдинку Ліги Європи проти "Гента", але зуміла забити неймовірний за красою гол у ворота своїх суперників у останньому турі.

На 54-й хвилині за рахунку 0:2 лівому захиснику української команди Денису Мірошниченку вдався гарматний удар метрів із 25-30, який не залишив шансів голкіперу господарів.

Гол Дениса Мірошниченка

Гол Дениса Мірошниченка

Цей гол не допоміг "Олександрії" здобути бодай нічию в грі з бельгійцями, які забезпечили собі перше місце в групі після перемоги над українцями.

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Варто зазначити, що півзахисник збірної України Роман Безус віддав дві гольові передачі в цьому поєдинку. Роман Яремчук і Ігор Пластун, які також виступають за "Гент", результативними діями не відзначилися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в УЄФА у захваті від сейву голкіпера "Олександрії" Юрія Паньківа в матчі п'ятого туру Ліги Європи проти "Вольфсбурга".

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Тема
Ліга Європи
Місце
Бельгія Гент
Теги
ПФК Олександрія Гент
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